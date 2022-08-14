خمس وعشرون قرية جديدة تنضوي تحت ’المظلة الأمنية’ في ديالى

2022/08/14 | 13:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصكشف مسؤول حكومي، اليوم الاحد، عن شمول 25 قرية زراعية بما تسمى المظلة الامنية شمال شرق ديالى.وقال مدير ناحية العبارة مازن شاكر التميمي لـ(بغداد اليوم)، ان "اللجنة الامنية العليا في العبارة قررت شمول 25 قرية زراعية بالمظلة الامنية وهي اسلوب امني تتداخل به محاور العمل من اجل انهاء اي نشاط لخلايا داعش من خلال الميدان والبعد الاستخباري".وأضاف، أن "شمول القرى بالمظلة الامنية تعني نصب كاميرات مراقبة وتوزيع نقاط مرابطة وغرفة تنسيق مشترك بين التشكيلات"، مؤكداً ان "نجاح التجربة في قواطع اخرى عزز نقلها الى العبارة وريفها من اجل انهاء اي خروقات امنية تستهدف امن المدنيين".واشار الى ان "معدل الخروقات في العبارة انخفض في الاشهر 3 الماضية بنسبة 75% وهو أمر ايجابي عزز من الاستقرار والطمأنينة".

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