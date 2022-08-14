إحتمالية لجوء أتباع الصدر للعصيان المدني.. مقرب من تظاهرات التيار يُجيب

2022/08/14 | 13:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مقرب من تظاهرات التيار الصدري، اليوم الاحد، عن إحتمالية اللجوء الى العصيان المدني في العراق.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)، إن" التيار الصدري يملك قواعد شعبية كبيرة ومؤثرة في المشهد العراقي في الجزء الأكبر من محافظات البلاد مؤكدا بان تظاهرات الخضراء خير شاهد على الزخم البشري الذي يحظى به التيار".

واضاف، أن "التيار الصدري لم يفكر بالعصيان المدني في العراق ولايزال يمارس دوره ضمن التظاهرات السلمية في المنطقة الخضراء وفق تعليمات محددة تصدر عن اللجنة العليا المشرفة على التظاهرات ولايمكن الخروج عنها سواء بالقيام بالعصيان المدني او حتى إجراء تظاهرات في الأماكن غير المحددة لأن هناك إنضباط عالي وشعور بالمسؤولية".

وتابع المصدر، أن "العصيان المدني صورة اخرى من اساليب الاحتجاج الشعبي وهو مسار مارسته الكثير من الشعوب للضغط على اصحاب القرار بالتغيير وإستعادة الحقوق".

في وقت سابق من اليوم اكد مجلس القضاء الأعلى في بيان "أن مجلس القضاء الاعلى لا يملك الصلاحية لحل ‏مجلس النواب ذلك ان مهام مجلس القضاء محددة بموجب المادة ‏‏(3) من قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017 ‏والتي بمجملها تتعلق بادارة القضاء فقط وليس من بينها اي صلاحية ‏تجيز للقضاء التدخل بامور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً ‏لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ‏المنصوص عليه في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة ‏‏2005".‏

وحول دعوته لحل الازمة السياسية والدستورية نص البيان، "يدعو مجلس القضاء الاعلى كافة الجهات السياسية ‏والاعلامية الى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية ‏ويؤكد المجلس ان القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع لان ‏الاساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون وهذه قواعد عامة ‏تنطبق على الجميع بنفس المعيار وغير قابلة للاجتهاد او التأويل".

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