القضاء العراقي ردا على دعوة الصدر: لا نملك صلاحية حل البرلمان

2022/08/14 | 13:43 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مجلس القضاء الأعلى في العراق إنه ليس من صلاحياته حل مجلس النواب، وذلك تعقيبا على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه اقترح تعديل بعض مواد الدستور.

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