2022/08/14 | 13:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نتقدت كوريا الشمالية، الأحد، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، واصفة دعوته لنزع سلاحها النووي بأنها خطيرة.وخلال زيارة له، إلى سيؤول استمرت يومين، عبّر غوتيريس عن التزامه الواضح بنزع السلاح النووي لكوريا الشماليّة، معتبراً أن هذا «هدف أساسي لإحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها».واتهم نائب وزير خارجية كوريا الشمالية كيم سون جيونغ، الأحد، غوتيريس بإظهار «تعاطف» مع السياسات الأمريكية العدائية.ونقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية قوله «لا يسعني إلا أن أعبر عن أسفي العميق حيال ملاحظات الأمين العام للأمم المتحدة التي تفتقر بشدة إلى الحياد والإنصاف».وشدد على أن نزع السلاح النووي «بالكامل وبشكل قابل للتحقق ولا رجعة فيه» هو اعتداء على سيادة كوريا الشمالية.وحذرت واشنطن وسيؤول مراراً في الأشهر الأخيرة من أن كوريا الشمالية تستعد لتجربة نووية أخرى ستكون السابعة في تاريخها.وقال المسؤول الكوري الشمالي «ننصح الأمين العام غوتيريس بتوخي الحذر عندما يطلق أقوالاً خطرة كهذه»، معتبراً أن تصريحاته شبيهة بـ«صب الزيت على النار».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيونغ يانغ تنتقد دعوة غوتيريس لنزع سلاحها النووي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيونغ يانغ تنتقد دعوة غوتيريس لنزع سلاحها النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).