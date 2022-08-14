بالوثيقة.. أمين عام الكتلة الصدرية يقدم دعوى قضائية ضد الرئاسات الثلاث ويطالب بحل البرلمان

2022/08/14 | 13:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

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أمين عام الكتلة الصدرية يقدم دعوى قضائية ضد الرئاسات الثلاث ويطالب بحل البرلمان المركز الخبري الوطني.

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