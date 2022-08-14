2022/08/14 | 13:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني لقي 35 مصرعه وأصيب 45، الأحد، في حريق مروّع التهم كنيسة “أبو سيفين” بمحافظة الجيزة المصرية.وأكد حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في مصر، نقل 51 مصابا من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حريق في كنيسة المنيرة في مصر المركز الخبري الوطني.

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