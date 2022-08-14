2022/08/14 | 14:02 - المصدر: المسلة

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ظهرت المقالة العزم: حل البرلمان والانتخابات المبكرة وفق الدستور أولاً على المسلة.

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