2022/08/14 | 14:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قُتل 35 شخصاً وأُصيب 45 آخرون، الأحد، 14آب، 2022، في حريق مروّع التهم كنيسة...

ظهرت المقالة عشرات المصريون يلقون مصرعهم في حريق بإحدى الكنائس في الجيزة أولاً على المسلة.

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