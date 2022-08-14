2022/08/14 | 14:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاقتصاد نيوز-بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد يصدر بيانا جديداً بشأن قرض البناء
) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلن مصرف الرشيد، الأحد، الية منح قرض (50) مليون كحد اعلى لاغراض البناء.
وذكر المكتب الاعلامي ان "المنح على دفعتين لايزيد اي منهما عن (50%) من مبلغ القرض المقرر".
واضاف ان "القرض يمنح للموظف الموطن راتبه لدى المصرف بدون كفيل والمواطنين ممن اكمل (١٨) سنة بكفيل موظف حامل بطاقة نخيل".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد يصدر بيانا جديداً بشأن قرض البناء
) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد يصدر بيانا جديداً بشأن قرض البناء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).