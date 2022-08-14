الرشيد يصدر بيانا جديداً بشأن قرض البناء

2022/08/14 | 14:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن مصرف الرشيد، الأحد، الية منح قرض (50) مليون كحد اعلى لاغراض البناء.

وذكر المكتب الاعلامي ان "المنح على دفعتين لايزيد اي منهما عن (50%) من مبلغ القرض المقرر".

واضاف ان "القرض يمنح للموظف الموطن راتبه لدى المصرف بدون كفيل والمواطنين ممن اكمل (١٨) سنة بكفيل موظف حامل بطاقة نخيل".

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