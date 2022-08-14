الكنيسة القبطية المصرية تعلن وفاة 41 شخصا وإصابة 14 بحريق كنيسة أبوسيفين

2022/08/14 | 14:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الكنيسة القبطة الأرثوذوكسية في مصر، وفاة 41 شخصا وإصابة 14 آخرين بالحريق الذي شب بكنيسة أبوسيفين في منطقة إمبابة، الأحد، وذلك نقلا عن مصادر بوزارة الصحة المصرية.

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