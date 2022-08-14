مصرع وإصابة 80 شخصاً بريق داخل كنيسة في مصر

2022/08/14 | 14:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحريق خلف 35 قتيلاً على الأقل و45 مصاباً.

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