2022/08/14 | 14:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم الأحد، بإحباط مخطط إرهابي لاستهداف الاشخاص الذين يقصدون مدينة كربلاء لأحياء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين وذلك في شمالي محافظة بابل.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، إنه “بالتزامن مع قرب زيارة أربعينية الإمام الحسين، شرعت الوكالة بوضع خطة محكمة لتأمين المناطق والمدن المحاذية الى محافظة كربلاء.

وأضاف البيان أنه “بعملية استباقية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة ، تمكن المنتسبون في وكالة الاستخبارات بالتنسيق والتعاون مع قيادة العمليات المشتركة من الوصول الى مخبأ لعصابات داعش الإرهابية في جرف النصر (جرف الصخر سابقا) ضمن محافظة بابل، وقد احتوى هذا الوكر على أحزمة ناسفة ومواد متفجرة ومواد تستخدم في عمليات التفجير”.

وبحسب المعلومات المؤكدة ان هذه المواد التي تم ضبطها كانت معدة لاستهداف زائري أربعينية الإمام الحسين، وفقا للبيان.

وتابعت الوكالة في بيانها بالقول إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع المضبوطات وفق السياقات المعتمدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط مخطط لاستهداف زائري أربعينية الإمام الحسين باحزمة ناسفة شمالي بابل) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط مخطط لاستهداف زائري أربعينية الإمام الحسين باحزمة ناسفة شمالي بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).