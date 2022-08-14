الحلبوسي يبلغ العامري عدم ممانعته باستئناف انعقاد جلسات البرلمان وفق هذا الشرط

2022/08/14 | 14:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي , الاحد , عن تفاصيل لقاء رئيس تحالف الفتح هادي العامري مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مبينا أن الأخير ابلغ العامري عدم ممانعته باستئناف انعقاد جلسات البرلمان وفق شرط محدد.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال […]

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