القوة الجوية يفتح أبوابه المغلقة أمام الإعلام

2022/08/14 | 14:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي القوة الجوية، افتتاح أبوابه المغلقة أمام وسائل الإعلام في تدريبات الصقور اليوم.وذكر النادي في بيان أن “الوحدة التدريبية لفريق القوة الجوية ستكون يوم غد الاثنين على ملعب الراحل علي حسين شهاب”.وتابع أن “التدريبات ستكون متاحة لوسائل الاعلام كافة و لمدة 30 دقيقة من الساعة الرابعة والنصف إلى الساعة الخامسة […]

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