شاهد بالفيديو.. عراقي خرج لشراء دواء لوالده فحدثت الكارثة .. تفاصيل صادمة

2022/08/14 | 14:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UWePOvC3Kvg

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