2022/08/14 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الآن..حريق في منطقة السنك ببغداد (فيديو) - عاجل

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