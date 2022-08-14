2022/08/14 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم
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حريق في منطقة السنك ببغداد (فيديو) - عاجل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الآن.. حريق في منطقة السنك ببغداد (فيديو) - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حريق في منطقة السنك ببغداد (فيديو) - عاجل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الآن.. حريق في منطقة السنك ببغداد (فيديو) - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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