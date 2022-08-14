مع أولى ساعات الفجر.. وفاة متقاعد كردي أثناء انتظاره تسلم راتبه في أربيل

2022/08/14 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- اربيل

توفي متقاعد، اليوم الاحد، أثناء إنتظاره تسلم راتبه التقاعدي أمام مصرف "القلعة" في أربيل.

وقالت مديرة المصرف شيرين روزبياني في تصريح، تابعته (بغداد اليوم)، إن "المتقاعد توفي في الساعة الخامسة والربع من صباح هذا اليوم، أي قبل بدء الدوام الرسمي للمصرف".

وذكرت روزبياني أن "المتقاعد كان يعاني من أزمة قلبية، لم تحدث من قبل حادثة من هذا النوع، هذه هي المرة الأولى".

وأضافت، "المتقاعدون يصرون على الحضور الى تسلم رواتبهم في الساعات الاولى من الصباح و قبل بدء الدوام الرسمي".

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