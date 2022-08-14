العراق يعزي مصر بحادث حريق كنيسة الجيزة

2022/08/14 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادقدمت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، التعازي إلى مصر بحادث حريق الكنيسة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نعرب عن خالص تعازينا إلى الأشقاء في جمهوريَّة مصر العربيَّة، جرّاء الحريق الذي وقع صباح اليوم الأحد، في كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة، في محافظة الجيزة، والذي أودى بحياة عددٍ من المواطنين المِصريّين وجرح آخرين".

واضافت: "نُشاطِر أشقاءنا المصريِّين حكومةً وشعباً ألم الحزن في هذه الأوقات، ونُقدِّم تعازينا القلبيّة الصادقة، وخالص مُواساتنا لعائلات الضحايا، وندعو لهم بالرحمة والرضوان، والشفاء العاجل للجرحى".

ولقي 35 شخصا مصرعهم واصيب 45 آخرون، في وقت سابق من اليوم الأحد، في حريق اندلع بكنيسة في محافظة الجيزة.

وذكرت وزارة الصحة المصرية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" أنه "جرى نقل 45 مصابا من الحريق الذي شب في كنيسة الشهيد أبو سيفين في منطقة إمبابة بالجيزة إلى المستشفيات".

وقال المتحدث باسم الوزارة، حسام عبد الغفار، إن "الوزارة دفعت بـ 30 سيارة إسعاف لموقع الحريق، حيث عملت على نقل المصابين إلى مستشفيي إمبابة العام، والعجوزة، ويجري التعامل مع الحالات المصابة، وكذلك حالات الوفاة".

وأشار عبد الغفار إلى "رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة".

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأجهزة المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشكل فوري.

وقال السيسي عبر صفحته الرسمية في تويتر:"أتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة في محافظة الجيزة، وأنه وجّه كافة أجهزة ومؤسسات الدول المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعمل مع هذا الحادث وآثاره، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين".

وأضاف: "أتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها".وكشفت السلطات المصرية، عن سبب حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في مصر.

وتبين بالفحص تحت إشراف اللواء عبدالعزيز سليم مدير مباحث محافظة الجيزة في مصر، أن الحريق بسبب ماس كهربائي في وحدات التكيف التي ساهمت في اشتعال النيران، وفقا لوسائل إعلام محلية مصرية.

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