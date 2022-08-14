الرشيد يعلن آلية منح قرض الـ50 مليون دينار لأغراض البناء

2022/08/14 | 14:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من مبلغ القرض المقرر.

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