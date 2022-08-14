2022/08/14 | 15:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 4 ساعات

العامري يلتقي بارزاني في أربيل

منذ 5 ساعات

مصرع عضو بتحالف الفتح بحادث في واسط

منذ 15 ساعة

الحلبوسي يستقبل العامري لبحث الوضع السياسي في البلاد

منذ 18 ساعة

الكاظمي يفتتح بيت شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري

منذ 18 ساعة

الصدر يدعو إلى تظاهرة سلمية مليونية موحدة

منذ يوم واحد

المستقلون يطلقون مبادرة من 6 نقاط

منذ يوم واحد

الديمقراطي الكردستاني يوافق على إجراء انتخابات مبكرة بشروط

منذ يومين

علاوي يحذر من المرحلة ويدعو لجلسة برلمانية بحضور رئيسا القضاء والاتحادية

منذ يومين

الإطار التنسيقي يعلن الاعتصام المفتوح

منذ يومين

انطلاق تظاهرات أنصار الإطار التنسيقي أمام الخضراء

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعزي مصر في ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعزي مصر في ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).