2022/08/14 | 15:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الأحد، توجيهات بشأن تأمين الحماية للزيارة الأربعينية، فيما اشار الى أن عيون الأجهزة الأمنية وقلوبها ستكون مع الزائرين.

وقال المكتب الاعلامي للغانمي في بيان ان “وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية لتأمين زيارة الأربعين عثمان الغانمي، عقد مؤتمراً أمنياً موسعاً في قيادة عمليات كربلاء، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري وعدد من القادة والضباط وقادة الحشد الشعبي، ومحافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي وقادة الشرطة للمحافظات المحاذية لكربلاء المقدسة، لمناقشة آخر الاستعدادات لإحياء ذكرى زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام”.

وأكد الغانمي أن “العالم يستلهم الدروس والعبر من ثورة الإمام الحسين عليه السلام”، مشدداً على “أن تكون هذه الزيارة خالصة لهذه الذكرى”.

ووجه الغانمي بـ”تكثيف الجهود الاستخبارية والتنسيق والمتابعة بين جميع الدوائر الحكومية المختصة لتأمين هذه الزيارة، فضلا عن التعاون مع المواكب الخدمية والتواصل معها”، لافتاً الى أن “عيون الأجهزة الأمنية وقلوبها ستكون مع الزائرين”.

وشدد على “مضاعفة الجهود لتوفير أفضل الخدمات للزائرين القاصدين نحو كربلاء المقدسة من داخل البلاد وخارجها”، مشيداً “بالنجاح الكبير الذي حققته الأجهزة الأمنية المختصة والوزارات والدوائر المعنية في تأمين زيارة عاشوراء قبل عدة أيام”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يصدر توجيهات بشأن الزيارة الأربعينية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يصدر توجيهات بشأن الزيارة الأربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).