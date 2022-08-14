نائب: الحلبوسي تجاهل 180 توقيعا نيابيا لاعادة البرلمان

2022/08/14 | 15:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم النائب عن دولة القانون محمد

الصيهود، الاحد، رئيس مجلس النواب محمد

الحلبوسي بالتعمد في استمرار بقاء مجلس

النواب مجمدا، مبينا انه تجاهل طلب مقدم

من 180 نائبا بشأن عقد جلسات البرلمان.

وقال الصيهود ف

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