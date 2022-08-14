2022/08/14 | 15:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني حمل محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الأحد، مسؤولية الانهيارات الاخيرة في الشبكة الوطنية.وذكر بيان للمياحي في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، “تتحمل وزارة الكهرباء المسؤولية التامة في عدم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ واسط يحمل وزارة الكهرباء مسؤولية الانهيارات الاخيرة في الشبكة الوطنية المركز الخبري الوطني.

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