2022/08/14 | 15:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاحد، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، تطورات الاوضاع السياسية والازمة الراهنة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس تحالف الفتح في بيان ، تلقاه ” المركز الخبري الوطني”،أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العامري يبحث بارزاني التطورات السياسية ومستجدات الأزمة الراهنة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري يبحث بارزاني التطورات السياسية ومستجدات الأزمة الراهنة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري يبحث بارزاني التطورات السياسية ومستجدات الأزمة الراهنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).