4 عادات شرب للوقاية من شيخوخة العظام

2022/08/14 | 15:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… عندما يكون المرء أصغر سنًا، يبني جسمه عظامًا جديدة أسرع، مما يزيد من كتلة العظام.ولكن مع التقدم في العمر، يتم فقد كتلة العظام بشكل أسرع من قدرة الجسم على تكوينها، مما يمكن أن يؤدي إلى ضعف العظام.لا يعد العمر هو العامل الوحيد، إنما يؤثر الجنس والعرق وتاريخ العائلة وحجم هيكل الجسم […]

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