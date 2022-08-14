الدفاع الروسية: تحرير بلدة في منطقة خاركوف ومقتل 275 جنديا أوكرانيا خلال يوم

2022/08/14 | 15:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها حررت بلد أودي في منطقة خاركوف بالكامل، كما أنها قتلت نحو 275 عنصرا من القوات الأوكرانية في مناطق متفرقة من أوكرانيا خلال يوم.جاء ذلك في إفادة صحفية يومية للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، الذي أوضح أن ضربات مستهدفة نفذها سلاح الجو وغيره من […]

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