فيينا.. المفاوضون في مكان والمفاوضات في مكان آخر

2022/08/14 | 15:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبقى الداخل الإيراني بيت القصيد، حيث الأفضل لفرق التفاوض الإيرانية، أكانت في فيينا أو أي عاصمة أو مدينة حول العالم، أن تعود إلى طهران وفي جعبتها ما يطمئن الشارع الإيراني، الذي يبدو أنه اقترب من لحظة الانفجار.

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