هيئة الاستثمار تدعو الوزارات والمؤسسات باستلام وتفعيل واشغال بناياتها في بسماية

2022/08/14 | 15:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

دعت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الأحد، الوزارات والمؤسسات باستلام وتفعيل واشغال بناياتها في بسماية السكني.

وقال مدير عام دائرة العلاقات والاعلام في الهيئة المشرف على مجمع بسماية حيدر حمادة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "هيئة الاستثمار وحرصا منها على تقديم افضل الخدمات لساكني مدينة بسماية السكنية فقد خاطبت الوزارات والجهات المعنية بضرورة تفعيل العمل في عدد من البنايات في المجمع ومنها المراكز الصحية، والمنتديات والملاعب الرياضية، ودائرة البريد والدوائر الاخرى وبما يمنع تعرضها للاندثار اضافة الى الحاجة المتزايدة للمواطنين لخدمات هذه الدوائر بالنظر للتوسع الحاصل في اعداد الساكنين".

واضاف ان "الهيئة تتابع مع الجهات المعنية بالدولة كل الامور المتعلقة باحتياجات المواطنين في مجمع بسماية السكني والتي تقع ضمن مسؤولية الجهات القطاعية المذكورة كل حسب اختصاصه في محاولات مستمرة وجادة لمعالجة اي اشكالات او تدني بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن"، مشيرا الى ان "المدينة شهدت مؤخرا زيارات ميدانية ومتابعات متواصلة لعدد من الوزراء والمسؤولين لتفقد هذه المرافق المهمة في مدينة بسماية".

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