اكتشفها عالم حفريات في فنائه الخلفي.. بقايا ماموث مذبوح تكشف أدلة عن البشر الأوائل بأمريكا الشمالية

2022/08/14 | 15:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدّى الاكتشاف المفاجئ لبقايا حيوان الماموث في الفناء الخلفي لعالم الحفريات، تيموثي رو، إلى استنتاج غير متوقع عن البشر الأوائل في أمريكا الشمالية.

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