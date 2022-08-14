زيلينسكي: سنستهدف اي جندي روسي يطلق النار على محطة زابوريجيا للطاقة النووية

2022/08/14 | 15:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، إن بلاده تستهدف الجنود الروس الذين يطلقون النار على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تسيطر عليها القوات الروسية في جنوب أوكرانيا، أو يستخدمون المحطة كقاعدة لإطلاق النار منها.وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشأن عمليات قصف … Readmore

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