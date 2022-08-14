نيويورك تايمز: ترامب يواجه حكما بالسجن قد يصل إلى 10 سنوات في حال تمت إدانته

2022/08/14 | 15:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مجلة “نيوزويك” الأمريكية إن الرئيس السابق دونالد ترامب يواجه حكما بالسجن قد يصل إلى 10 سنوات في حال تمت إدانته بارتكاب جرائم ضمن قانون التجسس.ولم يتم توجيه أي تهم إلى الرئيس السابق بارتكاب أي جريمة، لكن التكهنات تزايدت … Readmore

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