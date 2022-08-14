إنفجار عبوة ناسفة في محيط معسكر “أشرف” شمالي بعقوبة وتصيب أربعة أشخاص

2022/08/14 | 15:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الأحد، بإصابة أربعة عمّال بانفجار عبوة ناسفة في محيط معسكر “أشرف” شمالي بعقوبة.

وقال المصدر أن “عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة عمالاً أثناء قيامهم بزج الأدغال في محيط معسكر أشرف 45 كم شمالي بعقوبة”.

وأضاف أن “المصابين نقلوا إلى مستشفى بعقوبة وبينهم إصابات بليغة”.

وتشغل قوات الحشد الشعبي معسكر “أشرف” حالياً بعدما كان مقراً لمنظمة “مجاهدي خلق” الإيرانية المعارضة التي غادرت المعسكر عام 2012.

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