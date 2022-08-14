قباحة صوته تقوده الى السجن.. الشرطة البنغالية تعتقل مغنٍ شعبي (فيديو)

2022/08/14 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعات

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن الشرطة البنغالية أجبرت مغنيا على توقيع اعتذار رسمي وأخبرته أنه لا يصلح للغناء بسبب قبح ورداءة صوته، ودفعته إلى وقف عروض أغانيه "الكلاسيكية".

وأوضحت أنه تم القبض على "هيرو ألوم"، يوم الخميس الماضي، واحتجزته الشرطة لمدة ثماني ساعات، فيما انتقده مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي واصفين صوته بأنه "نشاز".

أشار ألوم بأن الجميع كانوا يوجهون الأسئلة له بشكل عشوائي، وكان عليه أن يلتفت إلى عدة اتجاهات، ثم أمسك شخص ما بشعره فجأة وسأله عما إذا كان يرى حقا أن له وجه بطل.

من جهتها، أفادت الشرطة بأنها تلقت شكاوى كثيرة بشأن غناء ألوم، مشيرة إلى أنه اعتذر عن الأغاني وكذلك عن ارتدائه زي الشرطة في مقاطع فيديو.

وصرح محقق الشرطة هارون الرشيد في داكا، بأن المغني غير تماما أسلوب الغناء التقليدي، وأكد أنه لن يكرر هذا، فيما نفت الشرطة محاولة الضغط على المغني لتغيير اسمه.

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