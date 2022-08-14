اتحاد الكرة يوضح حقيقة نقل خليجي 25 من البصرة الى الكويت

2022/08/14 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفى الإتحاد العراقي لكرة القدم الانباء التي تم تداولها بشأن نقل خليجي 25 التي تستضيفها مدينة البصرة الى الكويت مطلع العام المقبل.

وفند الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، الأنباءَ التي تناولتها بعضُ وسائل الإعلام بشأنِ نقلِ مُنافساتِ بطولة خليجي 25 التي تستضيفها مدينةُ البصرة مَطلع العام المُقبل.

وأوضح البيان، " أن زيارةَ اللجنة التفقُّديّة إلى دولةِ الكويت اليوم الأحد هي زيارةٌ روتينيّةٌ وهي حسب توجيهات المكتب التنفيذي التي تنصُّ على زيارةِ الدولة التي ستستضيف البطولةَ المُقبلة والدولة البديلة".

من جانب اخر حدد االاتحاد العراقي ملعبَ الميناء لإحتضانِ مُباراةِ كأس السوبر التي تجمعُ بطلولة الدوري والكأس قبل انطلاقِ مُنافساتِ الدوري المُمتازِ للموسم ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

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