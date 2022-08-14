العامري يلتقي مسرور بارزاني في اربيل

2022/08/14 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

التقى رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الاحد، رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني في اربيل .

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس تحالف الفتح، تلقته (بغداد اليوم)، أن "العامري التقى رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني في اربيل "، دون الكشف عن تفاصيل اللقاء.

هذا وبحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاحد، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، تطورات الاوضاع السياسية والازمة الراهنة.

وذكر بيان المكتب الاعلامي لرئيس تحالف الفتح، وتلقته (بغداد اليوم)، أن "العامري بحث مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في اربيل التطورات السياسية ومستجدات الازمة الراهنة".

وافاد مراسل (بغداد اليوم)، بوقت سابق من اليوم الاحد، بوصول رئيس تحالف الفتح هادي العامري الى مدينة اربيل للقاء رؤساء الاحزاب الكردية.

وقال مراسلنا، إن "العامري وصل اربيل ظهر اليوم ضمن جولته في اقليم كردستان للقاء رؤساء الاحزاب الكردية وطرح مبادرته لحل الازمة السياسية".

وكشف مصدر مطلع في الاطار التنسيقي، في وقت سابق من اليوم الاحد، عن عزم رئيس تحالف الفتح هادي العامري طرح 3 ملفات في لقائه مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني والقوى الكردية.

وقال المصدر، لـ( بغداد اليوم)، إن" قادة قوى الاطار التنسيقي اتفقت في اخر اجتماع لهم قبل ايام اكدوا على المضي بخارطة طريق ثابتة لنزع فتيل الازمة السياسية الراهنة في البلاد من خلال عقد سلسلة اجتماعات مع قادة القوى والتيارات السياسية التي تمثل اطياف ومكونات".

واضاف المصدر، ان" زيارة العامري لاربيل ولقاء البارزاني وقادة القوى الكردية ستتضمن طرح 3 ملفات هامة"، مبيناً أن "الملف الاول رؤيتها حيال حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة وتغير الدستور، فضلا عن ملف اجراء تغيرات في طبيعة ادارة الدولة كما جاءت في بيانات الصدر وماهي نظرتها الشاملة لمايجري"، موضحا أن "الملف الاخير هو تشكيل الحكومة الذي سيكون حاضرا في اللقاء خاصة وان الاطار مؤمن بان بقاء الحكومة الحالية لن يحل ازمة البلاد".

واشار الى ان "هناك تطابقا كبيرا في المواقف حيال ملفات هامة بين الاطار والقوى الكردية والسنية لمجريات الاحداث الراهنة ومن ضمنها اهمية عودة البرلمان لنشاطه في عقد الجلسات والمضي بتشكيل حكومة تهي الاجواء لاي انتخابات مبكرة مع الاشارة الى تحفظ الاطراف الثلاثة حيال تغير الدستور العراقي بالوقت الراهن نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".

وفي وقت سابق، من اليوم الاحد، افاد مصدر سياسي مطلع، بتوجه رئيس تحالف الفتح، هادي العامري لزيارة مدينة اربيل .

وقال المصدر لــ (بغداد اليوم)، إن "العامري سيزور مدينة اربيل اليوم وبعدها يتجه إلى السليمانية للقاء القوى الكردية".

واضاف، أن "العامري بصدد اطلاق مبادرة لدعوة كل الأطراف السياسية للجلوس على طاولة الحوار"، مبيناً أن "مبادرة الحوار ستركز على تشكيل الحكومة القادمة ومناقشة موضوع الانتخابات المبكرة".

وفي وقت سابق من امس السبت، بحث رئيس تحالف العزم مثنى عبد الصمد السامرائي مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري، التطورات الاخيرة للمشهد السياسي.وحذر السامرائي خلال اللقاء الذي حضره نواب وقيادات تحالف العزم، وفقا لبيان صادر عن التحالف، من "اغلاق باب الحوار والتفاهم".

وأكد ان "المخرج من الازمة الحالية يكمن في جلوس الاطراف السياسية كافة الى طاولة الحوار وفتح قنوات التفاهم من اجل حسم الخلافات والوصول الى بر الامان ضمن اطار الدستور والاستحقاقات الانتخابية".

وفي السياق، بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الوضع السياسي في البلاد.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان في بيان مقتضب، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل رئيسَ تحالف الفتح هادي العامري؛ لبحث الوضع السياسي في البلاد".

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