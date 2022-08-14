الموصل.. شخصان يقتلان شقيقتين ويحرقان الجثث

2022/08/14 | 16:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لإخفاء جريمة الاحتيال التي مارساها، أقدم الاثنان على "تسميم" الأختين ثم قتلهما ضرباً بالحجارة.

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