عاصفة ترابية تضرب الامارات

2022/08/14 | 16:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وسائل اعلام، اليوم الاحد، تعرض مناطق واسعة في ودلة الإمارات العربية المتحدة لعاصفة ترابية جديدة تسببت بانخفاض كبير في الرؤية.وذكرت وسائل اعلام اماراتية، ان “سحب من الغبار الأصفر والأتربة غطت المعالم الرئيسية والمنازل في المدن الكبيرة كما انعدمت الرؤية الأفقية للحد الأدنى في آخر موجة من سلسلة عواصف ترابية خانقة ضربت الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة الماضية”.

وأوصى مكتب أبوظبي للإعلام عبر “تويتر” السائقين بـ “استخدام السيارة للضرورة” مع “القيادة بأمان مع اتخاذ الحيطة والحذر”، وبلغت الرؤية الافقية أقل من كيلومتر في أبو ظبي ودبي الأحد”.

وجاءت التحذيرات من هطول الأمطار غير المعتادة في الصيف شديد الحرارة، بعد مصرع سبعة أشخاص جراء سيول مفاجئة ضربت البلاد الشهر الماضي.

وضربت سلسلة عواصف ترابية شديدة، يعتقد أن التغير المناخي فاقم من حدتها، العراق والكويت والسعودية وإيران خلال الشهور الاولى للعام الجاري، ما تسبب في إغلاق مطارات ومرافيء ومدارس.



وأدخل آلاف الأشخاص للمشافي على خلفية مشاكل في التنفس.

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