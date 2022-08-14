الكاظمي يستقبل عائلة الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري

2022/08/14 | 16:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، عائلة شاعر العراق والعرب الأكبر محمد مهدي الجواهري.

ورحب الكاظمي وفقاً لبيان لمكتبه بـ”عائلة الجواهري الذي تغنت قصائده بأجمل الشعر للعراق، وكانت مواقفه الوطنية إضاءة مهمة في تأريخ العراق، فكان صوتاً وطنياً هادراً، وقامة شعرية يفخر العراق بها”.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد افتتح يوم أمس بيت شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري في حي القادسية بالعاصمة بغداد، بعد تحويله إلى متحف ومركز ثقافي، تعرض فيه مقتنياته ودواوينه الشعرية وصوره، وبعض المقتنيات الأخرى.

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