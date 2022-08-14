العراق يواسي القاهرة بحادث حريق الكنيسة

2022/08/14 | 16:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت وزارة الخارجية العراقية، اليوم

الأحد، التعازي إلى مصر بحادث حريق

الكنيسة.

وقالت الوزارة في بيان: "نعرب عن خالص

تعازينا إلى الأشقاء في جمهوريَّة مصر

العربيَّة، جرّاء الحريق الذي وقع صباح

اليوم ال

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