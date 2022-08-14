الكتلة الصدرية تقاضي الرئاسات العراقية الثلاث وتطالب بحل البرلمان

2022/08/14 | 16:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت الكتلة الصدرية، الأحد، دعوى

قضائية ضد الرئاسات العراقية الثلاث،

وطالبت في الوقت ذاته بحل مجلس النواب

العراقي.

وطالب أمين عام الكتلة الصدرية نصار

الربيعي، بحسب وثيقة رسمية بـ«حل مجلس

النواب للدورة

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