عصابات داعش الارهابية تهاجم قرية في محافظة كركوك

2022/08/14 | 16:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجمت عصابات داعش الارهابية, قرية

الصمود ضمن قضاء داقوق في محافظة كركوك,

وقامت بتفجير منزل مختار القرية

واختطاف احد ابناءها.

وذكر مراسل فضائية كركوك في حدود داقوق,

ان ارهابيي داعش هاجموا قرية الصمود ف

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