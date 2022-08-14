2022/08/14 | 16:15 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اندلاع حريق في منطقة السنك بالعاصمة العراقية بغداد) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 4Fpjozs1vf8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اندلاع حريق في منطقة السنك بالعاصمة العراقية بغداد) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اندلاع حريق في منطقة السنك بالعاصمة العراقية بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).