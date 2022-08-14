بإضافات مهمة.. الشرطة يبدأ تحضيراته للموسم الجديد

2022/08/14 | 16:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص أعلن نادي الشرطة الرياضي لكرة القدم، اليوم الاحد، بدء تحضيراته للموسم الجديد.وقال مدير المكتب الأعلامي لنادي الشرطة حسين الخرساني، في حديث لـ ” المركز الخبري الوطني”، إن “نادي الشرطة بدأ […]

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الشرطة يبدأ تحضيراته للموسم الجديد المركز الخبري الوطني.

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