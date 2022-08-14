2022/08/14 | 17:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FRt4JcqwpBA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بلا اطار.. المالكي والخزعلي على اسوار المنطقة الخضراء وحلفاء طهران رفضوا دخول خيام الاعتصام) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بلا اطار.. المالكي والخزعلي على اسوار المنطقة الخضراء وحلفاء طهران رفضوا دخول خيام الاعتصام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).