المركز الوطني لعلوم القرآن يختتم فعاليات مسابقة طلبة المدارس الثانوية الوطنية الثالثة لحفظ القرآن الكريم وتلاوته

2022/08/14 | 17:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم المركز الوطني لعلوم القرآن في

ديوان الوقف الشيعي مسابقة طلبة

المدارس الثانوية الوطنية الثالثة لحفظ

القرآن الكريم وتلاوته المؤهلة

للمسابقات الدولية التي اقيمت بالتعاون

مع مركز المشاريع القرآنية ا

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