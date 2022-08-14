الشركات التركية أنجزت في العراق مشاريع بقيمة 31.7 مليار دولار منذ عام 1972

2022/08/14 | 17:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنجزت شركات مقاولة تركية آلاف

المشاريع خارج البلاد خلال الأشهر الـ7

الأولى من العام الجاري، تقدر قيمتها

بنحو 6 مليارات دولار، في حين حل العراق

في المرتبة الثالثة من بين هذه الدول

التي اقامت تركيا فيها

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