حركة سياسية مقربة من الاطار التنسيقي تطلب فتح مكاتب في إقليم كوردستان

2022/08/14 | 17:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حركة بابليون عن تقديمها طلباً

لفتح مكتب في محافظة السليمانية،

مبيّنة أنها ستفتح مكتبين آخرين في كل

من محافظتي أربيل ودهوك، في حال حصلت

على موافقة وزارة داخلية إقليم

كوردستان.

عضو مجلس النواب ال

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