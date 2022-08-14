رسمياً: تحويل قراء المقاييس لقرار رقم 315

2022/08/14 | 17:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموافقة على تحويل قراء المقاييس لقرار رقم ٣١٥.بغداد _اعلام وزارة الكهرباء الاحد ١٤ أب ٢٠٢٢ بعد المساعي الكبيرة من لدن الوزارة ممثلة بالسيد الوزير المحترم المهندس عادل كريم، وبإهتمام بالغ ومتابعة حثيثة من السيد مدير عام الدائرة الادارية المحترم ، حصلت موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم الاستاذ مصطفى الكاظمي على توصيات اللجنة المشكلة […]

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