وزير التعليم يؤكد استعداد الجامعات العراقية لاستقبال الطلبة السوريين

2022/08/14 | 17:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الأحد، استعداد الجامعات العراقية لاستقبال الطلبة السوريين.وأكد المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير التعليم بحث خلال لقائه السفير السوري في بغداد صطام جدعان الدندح إمكانيات التعاون العلمي والأكاديمي بين البلدين، وتأطير برامج التبادل الثقافي، في ضوء التفاهم بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين الشقيقين".وأضاف البيان، أن "وزير التعليم العالي أوضح خلال اللقاء الذي حضره مدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي حازم باقر طاهر، أن المؤسسات الأكاديمية في العراق حريصة على تنمية مسارات التنسيق والتطوير الخاصة بالتبادل الثقافي والتعاون الأكاديمي المستدام على وفق محددات ومعايير الرصانة العلمية المعتمدة"، مشيرا في الوقت نفسه الى "استعداد الجامعات العراقية لاستقبال الطلبة السوريين وتقديم وتبادل المنح والزمالات الدراسية".من جانبه ثمن السفير السوري "حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية على تطوير مجالات التعاون وتحسين نوعية البرامج الخاصة بالتفاهمات والاتفاقات الأكاديمية مع دول المنطقة والعالم".

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