الدفاع المدني تخمد حريق اندلع داخل مستشفى في واسط

2022/08/14 | 17:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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علنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، إخماد حادث حريق اندلع داخل صالة عمليات في إحدى مستشفيات محافظة واسط.وقالت المديرية في بيان، إن فرقها “تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل صاله غرفة عمليات في مستشفى الكرامة في محافظة واسط عصر هذا اليوم الاحد”.

وأشارت إلى أن فرقها “استنفرت وزجت بخمس فرق إطفاء تخصصية إضافة إلى عجلات ساندة لتتمكن من تنفيذ عمليات الاقتحام والدخول وسط الصالة وأحكام السيطرة والإخماد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية”.

وطالبت المديرية وفق البيان، بـ”فتح تحقيق وأستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل الصاله بادئ الأمر”.

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